Area sequestrata a Taurano, la giunta querela l’opposizione: calunnie contro di noi

TAURANO- Al sindaco Michele Buonfiglio e alla sua giunta non è proprio piaciuto il post che il gruppo di minoranza di “Insieme per Continuare” ha dedicato al recente sequestro di un’area adibita a parcheggio dei mezzi della raccolta dei rifiuti da parte dei Carabinieri Forestali di Marzano di Nola. Cosi’ qualche giorno fa l’esecutivo cittadino ha dato mandato al penalista Pompeo Le Donne di presentare denuncia-querela nei confronti dei responsabili del precitato post. Perche’ , si legge nella delibera dell’esecutivo di Taurano: “Rilevato che, in data 15/10/2025, sul profilo facebook denominato “Iinsieme per continuare” recante il simbolo della lista del Gruppo di Opposizione, veniva pubblicata una nota dove venivano formulate accuse calunniose e diffamatorie nei confronti degli amministratori di maggioranza del Comune di Taurano. Da qui la giunta ha rilevato dunque: “l’opportunità di autorizzare il Legale rappresentante del’Ente comunale alla presentazione di denuncia-querela conferendo mandato per ľ’assistenza del Comune di Taurano all’avvocato Pompeo Le Donne”. Il caso destinato a finire all’attenzione del Tribunale.