Grottolella, altre otto persone formate al BLSD: cresce la comunità cardioprotetta

A Grottolella si è svolto il secondo corso BLSD, dopo quello già tenuto sabato 31 gennaio. Altre otto persone hanno completato il percorso di formazione sull’utilizzo dei defibrillatori, portando a 27 il numero complessivo dei cittadini formati nei due corsi organizzati da gennaio a oggi.

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“L’amministrazione comunale ringrazia i partecipanti al corso per aver aderito all’invito e per aver seguito con impegno l’intera attività formativa. Otto volte grazie a tutti voi”, dichiara Marco Grossi, vicesindaco del Comune di Grottolella.

“Si ringraziano inoltre la dottoressa Barbara Venezia e il dottore Gaetano Bernardi per l’organizzazione del corso odierno. L’amministrazione comunale comunica anche che nelle prossime settimane verranno installati altri defibrillatori semiautomatici, con l’obiettivo di completare il progetto Grottolella Comunità Cardioprotetta avviato in questi mesi”.

Il vicesindaco ha poi annunciato anche i prossimi appuntamenti sul fronte sociosanitario e della tutela della salute. “Dal mese di maggio è già in programma una nuova giornata dedicata alla donazione del sangue. Da giugno, invece, riprenderanno nella nostra comunità le giornate dedicate alla prevenzione e alle visite mediche gratuite con specialisti di alta professionalità”.