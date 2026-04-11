Bloccarono una banda che assaltava i portavalori: premiati cinque poliziotti

AVELLINO- Bloccarono una banda pronta ad assaltare un furgone portavalori, arrestando quattro pluripregiidicati foggiani poche ore prima che mettessero a segno il colpo. Per questo motivo cinque poliziotti della Questura di Avellino hanno ottenuto oggi una promozione promozione per merito straordinario, quella consegnata in occasione della celebrazione del 174° anniversario della Fondazione della Polizia di Stato sul palco del Teatro Gesualdo dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi alla presenza del capo della Polizia Vittorio Pisani e del questore di Avellino Pasquale Picone. I premiati sono il Vice Ispettore della Polizia di Stato Carmine Picardo, il Sovrintendente della Polizia di Stato Fabio Sasso, l’assistente Capo della Polizia di Stato Gaetano Chirola, gli agenti della Polizia di Stato Giuseppe Primavera e Guido Pugliese. Nella promozione per merito straordinario si legge: “Evidenziando straordinarie qualità professionali ed operative, espletavano un’attività di Polizia Giudiziaria, conclusasi con l’arresto in flagranza di quattro pluripregiudicati appartenenti ad un sodalizio criminale foggiano dedito agli assalti ai furgoni portavalori. Nella 0circostanza, nonostante i malviventi avessero esploso alcuni colpi di arma da fuoco all’ indirizzo degli Operatori di Polizia, non esitavano ad intervenire riuscendo a bloccarne l’azione delittuosa. Chiaro esempio di alto senso del dovere e coraggio”.