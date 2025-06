Grottolella, in 30 donano il sangue nella giornata organizzata da ADS Campania

Grande successo alla giornata di donazione sangue tenuta a Grottolella, anche questa volta si è registrata una rilevante partecipazione da parte dei cittadini. 30 sono stati i donatori finali, che hanno compiuto un ennesimo gesto d’amore e di solidarietà, perché il gesto della donazione è un gesto di altruismo verso gli altri.

“Siamo contenti di questa bella partecipazione che anche oggi si è registrata nella nostra comunità, siamo estremamente felici che la cultura della donazione si sia ampiamente diffusa sui nostri territori e che Grottolella rappresenta un esempio da questo punto di vista e non solo. Grottolella è comunità, inclusiva, aperta, accogliente e solidale. Ringraziamo con sincerità ed affetto tutti i donatori, che soprattutto oggi hanno sfidato il grande caldo per aver partecipato alla giornata organizzata presso il nostro comune, ringraziamo tutto lo staff della associazione ADS Campania, e in modo particolare il responsabile Francesco Saverio D’Argenio, per la collaborazione e per le giornate che annualmente dedicano alla nostra comunità, ringraziamo inoltre la Farmacia Santa Rita e la dottoressa Antonella Boffi per il supporto. Si ringrazia il Sindaco Antonio Spiniello per la sensibilità e la vicinanza da sempre dimostrata verso queste iniziativa. Si ringraziano i dipendenti comunali per la collaborazione tecnica e materiale e tutti coloro i quali a vario titolo hanno promosso questa giornata”- dichiara Marco Grossi Vicesindaco del comune di Grottolella.