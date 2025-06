A San Potito torna con la tradizione con con la Sagra del Fusillo co’ Ciurillo

La tradizione si rinnova a San Potito Ultra (AV) con la Sagra del Fusillo co’ Ciurillo che è arrivata alla sua XV° edizione.

Torna la sagra estiva con i suoi sapori e le sue tradizioni, il paese si colorerà di luci, voci e persone; ma soprattutto di buon cibo accompagnato da buona musica e ottimo vino. Nei giorni del 11-12 Luglio (venerdì e sabato sera, a partire dalle 19) sarà possibile raggiungere il borgo irpino per gustare gli ottimi piatti e il famoso cuoppo di ciurilli e i fusilli con pesto di zucchine e ciurilli, nel menù della sagra sarà possibile trovare la tradizionale brace di maiale, fusilli con ragù, il caciocavallo ‘mpiccato, vino paesano e dolci della tradizione popolare fatti dalle massaie del paese.

Saranno disponibili ampi parcheggi gratuiti per auto e moto, e aree sosta per camper non attrezzate.