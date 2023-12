Grottaminarda, venerdì inaugurazione del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl

Venerdì 8 dicembre 2023, alle ore 11.30, al Corso Vittorio Veneto in Grottaminarda sarà inaugurato il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale di Avellino, guidata dal Direttore Generale Mario Nicola Vittorio Ferrante.

All’evento parteciperanno, tra gli altri, la Direzione Strategica dell’ASL, il sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera, e il Direttore del Dipartimento di Prevenzione, Nicolino Rossi.

Il Dipartimento di Prevenzione ospiterà le direzioni dell’UOC Sanità animale, UOC Igiene della produzione, trasformazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale, UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, UOC Igiene degli alimenti e della nutrizione, al fine di realizzare politiche di razionalizzazione e integrazione delle attività sia in considerazione delle caratteristiche territoriali e produttive sia delle esigenze di popolazione.

La nuova sede, concessa in comodato d’uso gratuito dal Comune di Grottaminarda, consentirà il miglioramento dei servizi, concentrando in maniera omogenea e ben definita l’area della Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria in un contesto geografico centrale per la presenza di insediamenti zootecnici, industrie alimentari e stabilimenti importanti sotto il profilo della ristorazione pubblica.

Il trasferimento della Direzione e delle quattro UOC migliorerà sia la fruibilità degli uffici da parte dell’utenza, anche in considerazione della prossimità dello svincolo autostradale, sia le condizioni lavorative dei dipendenti che beneficeranno degli ambienti di lavoro rinnovati e ben arredati.