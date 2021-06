Grottaminarda, sorpresi in periferia con arnesi da scasso: denunciati e allontanati con foglio di via. Si tratta di tre uomini della provincia di Foggia e di età compresa tra i 25 ed i 40 anni, pregiudicati, fermati questa notte a Grottaminarda dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Ariano Irpino.

Il loro anomalo atteggiamento – si aggiravano nella periferia dell’abitato di Grottaminarda – ha indotto i Carabinieri ad approfondire l’accertamento e, all’esito di perquisizione della loro autovettura, sono state rinvenute chiavi ed arnesi atti allo scasso, un sofisticato dispositivo elettronico ed una centralina di auto nonché una carta multiservizi di un veicolo rubato due giorni fa a Pescara.

I tre non sono stati in grado di fornire un valido motivo che giustificasse il possesso di quanto rinvenuto nel corso della perquisizione, per cui, oltre alla denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento (per uno di loro anche per aver violato l’obbligo di dimora nel comune di residenza) per i predetti è scattata la proposta per l’emissione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio.