A Grottaminarda si prepara il panettone più grande d’Irpinia. Sabato 24 dicembre, in Piazza XVI Marzo con inizio alle ore 16:00, ci sarà il taglio e la degustazione gratuita del mega Panettone realizzato da 6 tra pasticcieri e fornai locali ed un brindisi per la Vigilia di Natale.

I pasticcieri stanno lavorando già da diversi giorni per realizzare l’impresa, preparando la struttura che sorreggerà il panettone gigante ed assemblando decine e decine di panettoni alle gocce di cioccolato realizzati e messi a disposizione da ciascun pasticciere e fornaio. Il panettone supererà probabilmente i 100 chili. Dunque ce ne sarà per tutti e naturalmente l’assaggio con il brindisi sarà l’occasione per l’intera comunità di scambio d’auguri ed attesa del Natale tutti #insieme.

L’iniziativa è promossa dagli Assessorati al Commercio ed agli Eventi dell’Amministrazione Comunale di Grottaminarda che ringrazia per la grande disponibilità:

– Pasticceria Élite di Cristian Ianniciello e Vitantonio Grella;

– Pasticceria Ciotola di Ciro Ciotola;

– Fusillo d’Oro di Maria Antonietta Blasi;

– Forno Michele Meninno;

– Perrino Pregiata Pasticceria di Lorenzo Perrino;

– Bottega del Gusto di Angelica Inglese.