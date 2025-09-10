Grottaminarda, rubato un defibrillatore donato dalla Pubblica Assistenza

La Pubblica Assistenza Grottaminarda Odv, che nei mesi scorsi aveva donato e installato insieme al Comune alcuni defibrillatori in punti strategici del paese, denuncia la scomparsa di uno di essi.
L’apparecchio, custodito in una teca situata in Piazzale San Pio (ex fermata autobus), questa mattina non è stato più trovato. Le indagini sono attualmente affidate agli inquirenti.
L’associazione ha espresso dispiacere per l’accaduto, sottolineando che si tratta di un gesto che non danneggia solo l’organizzazione, ma l’intera comunità, poiché il dispositivo avrebbe potuto rivelarsi fondamentale in caso di emergenza.
Nonostante l’episodio, la Pubblica Assistenza conferma l’impegno a continuare a svolgere la propria attività al servizio dei cittadini.