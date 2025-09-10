Armi, il prefetto: circolano, risposta veloce di Procura e forza dell’ordine e’ esemplare

AVELLINO- “Abbiate fede, perché devo dire che in questo territorio le forze dell’ordine svolgono un lavoro eccezionale e lo dico con cognizione di causa, venendo anche da altri territori e da precedenti esperienze. Anche La magistratura. La velocità con cui alcuni casi sono stati risolti e’ esemplare e questo penso si debba far notare alla collettività”. Il prefetto di Avellino Rossana Riflesso ha risposto così alla domanda sulla circolazione di armi in citta’ alla luce degli ultimi eventi di cronaca. Sottolineando come ” è oggettivo che girano diciamo molte armi e quindi stiamo lavorando. Naturalmente la tempistica può non essere immediata, non dipende né da me e neanche da chi ci sta materialmente lavorando. Ma ci sono già ci sono stati dei buoni risultati. Già ci sono stati dei buoni risultati e altri ne vedremo sicuramente” anche perché il massimo rappresentante di Governo segnala come sicuramente “non è che Avellino e la sua provincia sia priva di problemi. Assolutamente no. Però ha delle persone: la forza dell’ordine, la magistratura e un pochettino mi ci metto pure io in mezzo, che abbiamo proprio tanta voglia di lavorare e loro riescono a farlo veramente bene”.