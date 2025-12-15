Grottaminarda protagonista verso Milano-Cortina 2026: tre giovani porteranno la Fiamma Olimpica

Grottaminarda festeggia un risultato di grande prestigio: tre suoi cittadini sono stati scelti come portatori della Fiamma Olimpica in vista dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026. Un riconoscimento che riempie d’orgoglio l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Marcantonio Spera e l’intera comunità.

I tre tedofori prenderanno parte al lungo percorso della Torcia, che attraverserà l’Italia per circa 12mila chilometri nei 63 giorni che precedono l’apertura ufficiale delle Olimpiadi.

Si tratta di Ivana De Luca, 21 anni, studentessa alla Bocconi e nuotatrice, che porterà la Fiamma il 28 dicembre tra Benevento e Potenza; Stefano Giannuzzi, 24 anni, studente di Matematica Applicata e atleta, impegnato nella tappa mattutina di Avellino nello stesso giorno; e Alfonso Cappuccio, 35 anni, presidente della Pro Loco di Grottaminarda, che correrà il 22 dicembre nel tratto tra Salerno e Pompei.

Tre storie diverse, unite dalla passione per lo sport e dai valori olimpici di impegno, condivisione e solidarietà. Un esempio positivo per tutta la comunità, come sottolineato dall’assessore allo Sport Michele Spinapolice, che ha richiamato il messaggio universale del fuoco olimpico quale simbolo di pace, inclusione e progresso comune.

Soddisfazione anche dall’assessore Marisa Graziano, che evidenzia come questi giovani rappresentino al meglio una generazione ricca di talento, competenze e valori, confermando la necessità di investire su di loro e creare opportunità affinché possano continuare a crescere e restare nel territorio.