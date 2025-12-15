Arriva il docu-film sulla promozione dell’Avellino in Serie B

Si terrà martedì 23 dicembre 2025, alle ore 18:30, presso il Cinema Teatro Partenio di Avellino l’anteprima ufficiale del docufilm che documenta la promozione dalla serie C alla serie B ottenuta dall’U.S. Avellino 1912 al termine della stagione 2024/2025.
Un’opera realizzata dalla Great White – Films in collaborazione con il club biancoverde.
L’evento verrà organizzato con il supporto della Provincia di Avellino che metterà a disposizione alcuni spazi del Carcere Borbonico per gestire pre e post proiezione.