Grottaminarda, POC Energia: 260mila euro per l’efficientamento di Palazzo Portoghesi

Finanziato al Comune di Grottaminarda dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Programmi e Incentivi Finanziari, il progetto per l’Efficientamento energetico di Palazzo Portoghesi.

260mila euro nell’ambito del POC Energia, Avviso pubblico “CSE 2025” da utilizzare per realizzare nell’importante struttura comunale che ospita, tra le altre cose, la Sala Consiliare “Sandro Pertini”, pannelli fotovoltaici, un impianto di climatizzazione a pompa di calore e un processo di “relamping”, sostituzione di vecchie lampade tradizionali con LED, tutto per ottenere vantaggi in termini di efficienza energetica e risparmio sui costi in bolletta.

«Sfrutteremo tutte le opportunità finanziarie per avviare un processo di efficientamento energetico degli edifici di proprietà comunale con l’obiettivo di tutelare l’Ambiente e ridurre il consumo di energia – afferma il Vicesindaco delegato all’Ambiente, Antonio Vitale – A tal proposito nei giorni scorsi a seguito di una ricognizione minuziosa di tutte le utenze comunali abbiamo ultimato l’iter amministrativo per la sottoscrizione di un nuovo contratto di fornitura di energia elettrica e metano che porterà un notevole risparmio economico per l’Ente».

«Appena pubblicato l’avviso l’Amministrazione comunale si è subito attivata per cogliere questa opportunità – afferma la Delegata ai Lavori Pubblici, Marilisa Grillo – e, grazie all’ausilio degli Uffici comunali che hanno predisposto la documentazione propedeutica, siamo riusciti tempestivamente ad inoltrare l’istanza di finanziamento. E così oggi si realizza un altro obiettivo dell’Amministrazione Spera: la riqualificazione energetica di Palazzo Portoghesi, sicuramente tra le strutture più belle ed importanti di Grottaminarda, centrale per la vita politica e sociale della comunità».