GdiF Avellino: tratto in salvo il dottor Noviello grazie al fiuto del cane Jaque

Nel pomeriggio odierno, a seguito di attivazione del Piano delle persone Scomparse da parte della Prefettura irpina, una squadra di militari della Stazione del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sant’Angelo dei Lombardi, con l’ausilio dell’unità cinofila Jaque, ha tratto in salvo un anziano cercatore di funghi, disperso dalla giornata di ieri, dopo che si era allontanato dalla propria abitazione alla ricerca di funghi nei monti del Partenio. L’anziano è stato ritrovato, in discrete condizioni di salute, in zona impervia, lontano dalla propria autovettura che aveva parcheggiato in località Portella del Comune di Monteforte Irpino. Massiccio è stato il dispositivo delle ricerche attivato, che ha visto la preziosa sinergia con il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS), i Vigili del Fuoco di Avellino, i Carabinieri del Comando Provinciale Avellino, i volontari della Croce Rossa Italiana, oltre ai velivoli della GdiF e VVF in ricognizione aerea. Le operazioni di recupero sono tutt’ora in corso.

Insieme ai militari del Servizio aereo, il personale del S.A.G.F., con l’ausilio di addestrate unità cinofile da soccorso, raggiunge rapidamente gli scenari dell’emergenza, in montagna e in tutte le località interessate da eventi di specie dimostrando – in ogni intervento – coraggio, abnegazione e professionalità.