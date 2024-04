Grottaminarda, nuovo ciclo di cure termali: aperte le adesioni

L’Amministrazione Comunale di Grottaminarda, in collaborazione con le Terme “Vulpacchio” di Contursi (Sa), organizza un nuovo ciclo di cure termali nel periodo dal 20 maggio al 1° giugno.

«Questo ciclo termale annuale – afferma il Consigliere delegato alla Sanità ed alla Promozione della Salute, Antonio Vitale – rientra in un percorso di promozione della salute avviato due anni fa e che ingloba diverse iniziative ed azioni volte proprio alla tutela della salute, come ad esempio gli screening oncologici gratuiti, l’installazione dei defibrillatori sul territorio comunale, e l’ampliamento dei servizi sanitario-ambulatoriali, tra i quali lo psicologo di base, la medicina dello sport, il dipartimento di igiene e prevenzione, questi ultimi di concerto con l’Asl di Avellino. Invitiamo dunque le persone a fare domanda per usufruire di questa occasione».

L’assistenza prevista consiste:

a) Trasporto gratuito in pullman andata e ritorno con orari da concordare (indicativamente partenza 14:30 e rientro 19:30);

b) visita medica preventiva da effettuarsi presso lo stabilimento termale;

c) fruizione del parco termale;

d) controllo medico durante la terapia fissata in 12 giorni.

Le persone che intendono usufruire del servizio dovranno essere munite, per l’effettuazione delle cure indicate, di regolare impegnativa medica per le cure termali e, se non esenti, dovranno corrispondere il ticket ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Le cure termali erogate, in convenzione, sono:

Ciclo di fangobalneoterapia;

Ciclo di cure per vasculopatie periferiche.

Gli interessati sono invitati a far pervenire al Comune di Grottaminarda la richiesta di adesione entro il 17 maggio 2024.

I posti disponibili sono 54 e varranno assegnati, fino ad esaurimento delle domande ricevute in ordine cronologico.

La domanda può essere protocollata a mano presso gli uffici comunali mediante presentazione dell’apposito modulo insieme con un documento di riconoscimento e tessera sanitaria oppure inviata a mezzo Pec all’indirizzo protocollo.grottaminarda@asmepec.it

L’avviso ed il modello di domanda sono scaricabili dal sito istituzionale a questo link https://comune.grottaminarda.av.it/it/news/nuovo-ciclo-di-cure-termali-aperte-le-adesioni?type=1