Grottaminarda, a fine agosto inizierà la riqualificazione dei Giardini De Curtis

A Grottaminarda sta procedendo speditamente l’iter per l’affidamento dei lavori di riqualificazione dei Giardini De Curtis: già espletata la gara d’appalto. In programma ripavimentazione, riqualificazione del verde e dell’area giostrine. L’intervento partirà a fine agosto.

«Seppur tutto pronto per dare il via ai lavori – spiega il Vicensindaco Antonio Vitale – riteniamo opportuno non sottrarre ai cittadini, nel periodo primaverile ed estivo, un importante luogo di socialità quale è la nostra Villa comunale. Da qui la decisione di iniziare l’intervento di riqualificazione subito dopo il Festone. I lavori dureranno circa tre mesi e sono stati possibili grazie a meticolose valutazioni per accantonare le necessarie risorse dal Bilancio comunale. Con tanti sacrifici e un duro lavoro quotidiano stiamo finalmente realizzando tutti i progetti previsti nel nostro programma. Lasciare ai nostri figli una città migliore è un nostro dovere oltre che motivo di orgoglio e grande soddisfazione».