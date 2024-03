Grottaminarda dà nuovo impulso alla figura di San Tommaso

Nel giorno in cui ricorre il 750° anniversario della morte Grottaminarda celebra il suo Santo Patrono attraverso un partecipato convegno di alto spessore culturale dal tema: “San Tommaso: storia e leggenda”.

L’incontro, tenutosi presso la Sala Consiliare Sandro Pertini del Comune di Grottaminarda, rappresenta un’ulteriore tappa del progetto “Percorsi nelle Valli del Ben Vivere”, dedicato alla valorizzazione dei patrimoni e delle risorse, in chiave turistica, dei comuni delle valli della provincia di Avellino.

Ai saluti di Marcantonio Spera, Sindaco di Grottaminarda, che, in apertura del convegno ha ricordato come: «San Tommaso abbia sempre usato una chiave di lettura della realtà semplice per far giungere il proprio messaggio dagli altri, una capacità che anche gli amministratori dovrebbero imparare ad usare per spiegare le cose semplici della vita politica e sociale», sono seguiti quelli di S.E. Sergio Melillo, Vescovo della Diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia, che presentato la figura del santo sottolineandone la coerenza e definendolo: «Un gran pensatore e uomo contemporaneo».

Di altissimo profilo gli interventi: Padre Giuseppe Busiello, Docente di Metafisica ed Etica presso l’Istituto Tecnologico della Basilicata, ha ricordato come: «San Tommaso abbia deciso di entrare nell’ordine dei domenicani per avvicinarsi all’ordine dei mendicanti, per stare vicino ai giovani. Uomo presente nel XIII secolo, nel cambiamento culturale di pensiero grazie alla sua abilità filosofica»;

il Prof.re Francesco Marrone, Docente di Storia della Filosofia Moderna presso l’Università di Bari “Aldo Moro” ha posto l’accento, invece sulla razionalità di San Tommaso, affrontato il tema della “persona” introdotta dal tomismo affermando che: «Egli nella sua razionalità, riesce a rendere il concetto di persona in un vocabolario semplice, comprensibile a tutti».

Le conclusioni a cura della Prof.ssa Mariaenza Benedetto, Docente di Storia della Filosofia Medievale presso l’Università di Bari “Aldo Moro”, che spiegato tra le altre cose, come: «il giovane Tommaso abbia avuto un’apertura verso culture diverse dalla sua, in particolare ebraica e araba, e si sia lasciato ispirare dai pensatori appartenenti a questi popoli per arrivare alla delineazione del suo concetto filosofico. San Tommaso si sofferma sull’importanza dei concetti e dei pensieri e non sulla persona o cultura che li esprime».

A coordinare i lavori è stato l’Avvocato Rocco Barasso, che ha tenuto a ribadire: «il Nostro Santo Patrono ha avuto sorti alterne nella nostra comunità. Nel passato non aveva avuto la giusta attenzione poi recuperata per poi tornare a sopirsi un po’. È per questo che dal 25 giugno abbiamo avviato questo percorso di incontri tematici, invitando ospiti illustri, per avvicinarci alla figura e al pensiero di San Tommaso».

A chiusura dell’evento si è tenuta una degustazione di tipicità grottesi allietate dall’accompagnamento musicale a cura della Pianista Antonella Stellabotte.

Il progetto “Percorsi nelle Valli del Ben Vivere”, in cui rientra l’iniziativa è co-finanziato dal POC Campania 2014-2020 “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura. Programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale e internazionale.”