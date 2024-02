Grottaminarda: è Alfonso Cappuccio il nuovo presidente della Pro Loco

Domenica 18 febbraio, presso la Biblioteca del Santuario di Santa Maria di Carpignano, si sono svolte le elezioni del Consiglio Direttivo e del Presidente.

L’ottavo Presidente della Pro Loco di Grottaminarda APS, costituitasi nel 1980 e diventata APS nel 2020, è Alfonso Cappuccio.

Alfonso, un ragazzo da sempre impegnato nel mondo del volontariato, che non ha mai smesso di creare quella giusta rete, fatta di persone che camminano verso un unico obiettivo: seminare per far crescere sempre di più quel senso di comunità.

Un consiglio direttivo composto da: Sergio Annese, Pina Barrasso, Sonia Apollonia Bruno, Paolo Di Giulio, Daniele La Manna e Raffaele Masiello. Nel Collegio dei Membri del Collegio dei Probiviri: Antonella Assanti, Angelo Marino Lo Chiatto e Doralda Quinta Yoraima.

A seguito della prima riunione del Consiglio Direttivo, svoltosi martedì 20 febbraio, il Consiglio Direttivo della Pro Loco Grottaminarda APS per il quadriennio 2024-2028 è così definito: Alfonso Cappuccio, presidente; Sonia Apollonia Bruno, vice presidente in prima; Sergio Annese vice presidente in seconda; Raffaele Masiello, tesoriere e segretario; Pina Barrasso, consigliere; Paolo Di Giulio, consigliere; Daniele La Manna, consigliere.

Il Presidente Cappuccio si mostra pienamente soddisfatto dei suoi collaboratori e aggiunge che si prospetta un quadriennio piuttosto movimentato, ricco ed effervescente.

“Sono onorato di avere una squadra con così tanta esperienza e competenza nel mondo del volontariato. Tutti abbiamo un punto in comune inopinabile: l’amore per Grottaminarda! Sono sicuro che faremo grandi cose” – afferma Alfonso Cappuccio.