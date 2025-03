Grottaminarda, la comunità partecipa all’Ordinazione Diaconale del seminarista Nico Santosuosso

Anche la Comunità di Grottaminarda ha partecipato con emozione all’Ordinazione Diaconale di Nico Santosuosso, giovane seminarista di Ariano Irpino che si sta preparando al servizio pastorale proprio a Grottaminarda con Don Rosario Paoletti. Alla solenne cerimonia svoltasi ieri nella Basilica Cattedrale di Ariano, presieduta da S.E. il Vescovo, Monsignor Sergio Melillo, presenti tanti parrocchiani e l’Amministrazione comunale.

«Nico è uno di noi, – afferma il Sindaco, Marcantonio Spera – abbiamo avuto l’occasione e il piacere di conoscerlo e di apprezzarlo per le tante attività che ha svolto come Seminarista nella nostra Parrocchia di Santa Maria Maggiore, in particolare con i nostri ragazzi. Vederlo sull’altare della Cattedrale di Ariano ricevere da Sua Eccellenza il Vescovo, l’Ordinazione Diaconale e saperlo a un passo dal Sacerdozio, ci ha emozionati. Gli auguriamo tutto il bene in questo suo cammino, non facile in un’era come questa, in cui scarseggiano le vocazioni e in cui non si sente parlare altro che di guerre».