“Acqua siamo noi”: associazioni e diocesi per un Consiglio Pubblico

Sabato 29 Marzo alle ore 10:00, presso il Polo Giovani, la rete associativa che coinvolge Arci, Legambiente e Libera Avellino organizza un momento dedicato al tema dell’acqua, insieme alle diocesi di Avellino, Ariano Irpino e Sant’Angelo dei Lombardi e con la presenza dei tre Vescovi della Provincia e dell’amministratore unico di Alto Calore, Antonello Lenzi.

“Questo sarà un momento molto importante per avanzare la nostra proposta di consiglio pubblico dell’acqua. – dichiara Davide Perrotta, referente di Libera Avellino – L’acqua è un bene essenziale che va tutelato e protetto, oltre che una questione che ci riguarda tutti da vicino”.

L’invito, poi, all’adesione: “Partecipare è un gesto semplice, ma importante, per dare valore alla nostra comunità e per essere parte attiva nelle scelte che influenzano il nostro futuro. Non lasciamo che siano solo altri a decidere per noi, prendiamoci il tempo di confrontarci e di fare sentire la nostra voce”.