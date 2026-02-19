A Grottaminarda completato l’Asilo di via Bisciglieto

Ultimati i lavori di ristrutturazione, adeguamento e messa in sicurezza dell’Asilo Nido di via Bisciglieto, manca solo qualche passaggio burocratico e per il mese di marzo avverrà la riapertura.

Si tratta di un intervento che consente di migliorare gli standard di qualità dell’offerta educativa ed ampliare il servizio in favore dell’infanzia e a sostegno delle giovani famiglie: da Micronido, infatti, il plesso passerà ad Asilo Nido grazie ad una capienza di 45 alunni.

Attraverso un finanziamento del Ministero dell’Istruzione di 876.408,72 euro, ottenuto dal Comune di Grottaminarda, è stato possibile realizzare adeguamento sismico, riqualificazione energetica, sistemazione esterna, impianti e rifiniture generali, tutto con materiali ecosostenibili, coniugando qualità architettonica e centralità della persona.

La struttura oggi si presenta sicura, accogliente, armoniosa nei colori e negli ambienti, concepita secondo criteri pedagogici e funzionali avanzati; un’opera frutto di una visione amministrativa orientata a realizzare infrastrutture educative moderne e accessibili, capaci di rispondere in maniera efficace alle esigenze logistiche delle famiglie e di accompagnare, con responsabilità e visione, la crescita delle nuove generazioni, rafforzando le politiche di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare.