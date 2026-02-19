Giorno del Ricordo, in Prefettura l’evento “Oltre il silenzio”

Stamane, presso la Prefettura di Avellino, si è svolto l’evento commemorativo “Oltre il silenzio”, organizzato in occasione del Giorno del Ricordo, istituito con la Legge 30 marzo 2004, n. 92, per onorare la memoria delle vittime delle Foibe e dell’esodo giuliano-dalmata.

La cerimonia, inizialmente prevista per il 10 febbraio, si è tenuta oggi, giovedì 19 febbraio, alle ore 10.30, alla presenza del Prefetto Rossana Riflesso.

Protagonisti dell’iniziativa sono stati gli studenti delle classi quinte della scuola secondaria di secondo grado del Convitto Nazionale “Pietro Colletta” di Avellino, che attraverso letture e riflessioni maturate nel percorso di studio hanno offerto un contributo intenso e partecipato sui temi della memoria e della responsabilità civile. A guidare la delegazione scolastica il dirigente Attilio Lieto.

“Oltre il silenzio” ha rappresentato un momento di approfondimento su una delle pagine più complesse e dolorose del secondo dopoguerra, riaffermando il significato del Ricordo come strumento di conoscenza e crescita collettiva, contro ogni forma di oblio o semplificazione.

Alla cerimonia hanno preso parte le autorità civili e istituzionali della provincia, unite dall’intento comune di mantenere viva l’attenzione su eventi che hanno segnato profondamente la storia nazionale.