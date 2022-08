Grottaminarda, Blasi (FdI): “Spera strumentalizza ruolo istituzionale per Petracca e De Luca jr”

Comunicato stampa del Circolo Territoriale Fratelli d’Italia di Grottaminarda

“Giorgio Almirante”:

“In campagna elettorale l’avevo preannunciato che l’amministrazione Spera sarebbe stata soltanto il comitato elettorale del consigliere Petracca. Ieri, per l’ennesima volta, hanno dimostrato totale disinteresse per l’istituzione, utilizzando l’ASI per fare una squallida passarella elettorale”, così il portavoce di Fratelli d’Italia di Grottaminarda Gennaro Blasi.

“Spera e i consiglieri petracchiani – prosegue Blasi – continuano a mortificare e strumentalizzare il proprio ruolo istituzionale per fare la campagna elettorale a Petracca e De Luca jr”.

“La città di Grottaminarda continua a soffrire per i tanti problemi che ci sono e il Sindaco e la giunta fa passerella con Petracca e il figlio del Governatore De Luca. La gente è stanca e mortificata da questo modo di fare politica e di amministrare un paese che si candida ad essere lo snodo dello sviluppo dell’Irpinia. Noi di Fratelli d’Italia siamo e continueremo ad essere attenti sulle cose che quest’amministrazione fa soprattutto in difesa dei cittadini grottesi”, conclude.