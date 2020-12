Attualità Provincia Grottaminarda: avviso di mobilità esterna per due figure professionali 16 Dicembre 2020

Il Comune di Grottaminarda ha pubblicato due Avvisi di “mobilità esterna volontaria” per la copertura di due posti, uno come “esecutore/collaboratore professionale amministrativo” categoria giuridica B3, a tempo pieno ed indeterminato, l’altro come “istruttore amministrativo contabile” categoria giuridica C, a tempo parziale al 98 per cento ed indeterminato.

Possono presentare domanda di mobilità tutti i dipendenti di ruolo, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno delle Amministrazioni Pubbliche che abbiano maturato almeno 5 anni di esperienza lavorativa a tempo indeterminato nel ruolo richiesto, che non abbiano meno di 10 anni per l’accesso al pensionamento, che non siano sottoposti a procedimenti disciplinari con relativa sospensione di servizio, oltre , naturalmente, ad un Diploma di scuola Superiore.

Ogni ulteriore dettaglio su requisiti, formulazione della graduatoria e modalità di presentazione della domanda che va inoltrata entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso sull’Albo Pretorio, possono essere consultati sul sito istituzionale http://www.comune.grottaminarda.av.it.