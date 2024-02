Grottaminarda, auto finisce contro un palo tranciandolo e scappa

Auto finisce contro un palo del telefono tranciandolo e tirandone giù un secondo per l’affetto della tensione dei cavi. E’ successo ieri sera in via Barricella, zona rurale di Grottaminarda.

L’automobilista, plausibilmente rimasto illeso, è poi scappato, forse spaventato per il disastro causato. Per fortuna i pali sono caduti nei campi e non sulla strada, dunque non c’è stato pericolo per terzi e non si sono registrati problemi per la viabilità.

Alcuni residenti avrebbero assistito alla scena e chiamato i carabinieri della Stazione di Grottaminarda, subito intervenuti. Sul posto anche una squadra dei Vigili del fuoco, sempre di Grottaminarda, per mettere in sicurezza pali e cavi.

Per la giornata di oggi si attende l’intervento dei tecnici incaricati della manutenzione da parte della società della telefonia per ripristinare i collegamenti. Alcune famiglie della zona sono, infatti, rimaste senza linea telefonica ed internet.