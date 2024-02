Comunali Avellino, domani nuovo tavolo del “campo largo”: Limone in pole per la guida della coalizione

Il tavolo del centrosinistra o come e’ stato ribattezzato del “campo largo” torna a riunirsi per trovare una sintesi sul nome del candidato a sindaco alla guida della coalizione che a giugno si proporrà per l’alternativa a Gianluca Festa e al centrodestra. Domani sera infatti gli esponenti del PD, Movimento Cinque Stelle, Sinistra Italiana, Controvento e Avellino Prende Parte, Si Puo’ si riuniranno nella sede democrat di Via Tagliamento. La coalizione si sta confrontando su un profilo della società civile che possa guidare il “Campo largo” in vista dell’appuntamento con le comunali di giugno.

Anche se alla fine sarà quello deciso dal tavolo il nome del candidato sindaco, nell’area del centrosinistra crescono le quotazioni di Antonio Limone, classe 62, attuale Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. Il profilo di Limone sarebbe proprio quello che i partiti dell’area alternativa alla maggioranza cercano di mettere in campo per le amministrative. Un esponente della società civile che abbia un riconosciuto impegno nei settori più importanti, tra cui quello dell’ambiente. E quello del professionista sembra incrociare proprio i parametri di questo vero e proprio identikit dei partiti e delle sensibilità del “campo largo”. Negli ultimi anni a livello regionale Limone ha rivestito il ruolo di componente delle unità di crisi istituite dalla Regione Campania per fronteggiare l’emergenza BSE, Blue Tongue, Diossine, brucellosi bufalina. Dal 2013 è stato inserito nel gruppo di lavoro “Terra dei Fuochi” per lo svolgimento delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni campani. Non va dimenticato che anche per quanto riguarda il lavoro che da almeno un anno si sta conducendo sulla ricerca delle cause di inquinamento per l’area cittadina e della Valle del Sabato, lo stesso Izm ha avuto un ruolo decisivo. Oltre al profilo professionale c’è anche l’esperienza nell’area dei cattolici democratici, qualche giorno fa ricordata proprio in un convegno a cui ha partecipato lo stesso Limone. Che interpellato sulla sua candidatura ha chiarito in quella sede: “Ringrazio chi ha pensato a me come possibile candidato sindaco ma nessuno mi ha mai interpellato direttamente. Ho letto alcune notizie a riguardo e mi hanno divertito molto, anche perché sono mercoglianese e non avellinese”. E se quella chiamata arrivasse proprio nelle prossime ore?