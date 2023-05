Grotta, intera famiglia coinvolta in incidente: dopo un mese muore mamma 70enne

Era l’8 aprile scorso ed un’intera famiglia, composta da cinque persone, originarie di Pineto degli Abruzzi, in provincia di Teramo, rimase coinvolta in un incidente stradale in via Carpignano, nei pressi della sede dei vigili del Fuoco di Grottaminarda.

Il padre, due figli e la nuora furono ricoverati presso l’ospedale di Ariano Irpino, mentre per la donna, una 70enne, si rese necessario l’intervento dell’eliambulanza per il trasporto al campo Coni di Avellino, dove venne affidata ai sanitari per il ricovero presso l’ospedale Moscati. I vigili del fuoco hanno effettuarono l’assistenza al velivolo in fase di atterraggio e decollo.

Purtroppo la signora, a causa delle ferite riportate, non c’è l’ha fatta ed è morta nel letto del nosocomio del capoluogo irpino. Le sue condizioni apparsero subito molto gravi.

Padre, figli e nuora furono dimessi. Erano tutti a bordo di un suv ed erano in vacanza. L’auto si capovolse. Nell’impatto rimase coinvolta anche un’altra auto ma l’autista ne uscì illeso.