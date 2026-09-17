Green torna ad Avellino: il leggendario playmaker ospite alla presentazione della Scandone

La Scandone Avellino è orgogliosa di annunciare la presenza di Marques Green come ospite speciale alla presentazione ufficiale della stagione sportiva 2026/2027, in programma domenica 20 settembre alle ore 18:00, presso l’ex Cinema Eliseo di Avellino.

Protagonista della storica conquista della Coppa Italia 2008 e della qualificazione all’Eurolega, Green ha legato indissolubilmente il proprio nome ai colori biancoverdi. Leader carismatico e straordinario uomo-squadra, con la Scandone è stato eletto MVP del girone d’andata 2007/2008, ha conquistato più volte il titolo di miglior assist-man della Serie A e ha scritto pagine indelebili della pallacanestro italiana. Tra queste, il record di 20 assist in una gara di Coppa Italia e il traguardo dei 1.420 punti, con cui nel 2012 superò Larry Middleton nella classifica dei marcatori della società.

La sua presenza renderà ancora più emozionante una serata durante la quale sarà lo stesso Green a presentare e indossare per la prima volta la nuova divisa della Scandone Avellino per il campionato di B Nazionale 2026/2027. Il leggendario folletto di Philadelphia torna nella sua Avellino. La società invita tutta la cittadinanza e il popolo biancoverde a partecipare numerosi per accogliere e rendere omaggio a uno dei giocatori più amati della storia della Scandone.