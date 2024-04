Grave malore per Luigi Urciuoli: è in rianimazione al Moscati

La comunità di Bellizzi Irpino e l’intera città di Avellino sono in apprensione per le condizioni di salute di Luigi Urciuoli, veterinario della frazione cittadina e politico di lungo corso. Era stato eletto nel 2019 tra le fila del Movimento 5 Stelle e – secondo rumors – sarebbe stato pronto a scendere in campo alle imminenti amministrative con la costituzione di una lista che avrebbe capeggiato come candidato a sindaco.

Attualmente Urciuoli è ricoverato nel reparto di rianimazione dell’Ospedale Moscati, dove riceve cure e assistenza medica specializzata. La sua improvvisa e grave condizione di salute è stata causata da un malore sopraggiunto nella serata di ieri.