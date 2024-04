“Ad alta voce”: APP, Insieme per Avellino e Più Europa invitano la città a un’assemblea pubblica

La città di Avellino ha bisogno di ritrovarsi, confrontarsi. Di parlare ad alta voce, di quello che è successo negli ultimi cinque anni ma soprattutto di quello che è l’orizzonte necessario a cui puntare. La costruzione, insieme, di un’Avellino diversa, più equa e più giusta, inclusiva e solidale.

È necessario creare lo spazio a una necessaria rigenerazione democratica della città che può vivere soltanto sulle gambe della partecipazione, della presa di parola pubblica, dell’impegno collettivo a prendersi cura di Avellino, della sua prassi amministrativa, dei suoi spazi urbani, dei suoi servizi sociali.

Per questo motivo Avellino Prende Parte, Insieme per Avellino e Più Europa invitano tutti e tutte a partecipare ad un’assemblea pubblica martedì 23 Aprile alle ore 18:30 presso il circolo Arci Avionica ad Avellino in Via Colombo.