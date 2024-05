Grave incidente tra due bus, due feriti in codice rosso

Un grave incidente tra due bus si è verificato questa mattina nel territorio di Andretta. I due mezzi su cui viaggiavano pendolari, in gran parte studenti diretti negli istituti scolastici vicini di Sant’Angelo dei Lombardi, sarebbero stati coinvolti in un tamponamento su cui sono ancora in corso accertamenti.

Dalle prime notizie ci sarebbero almeno due feriti in codice rosso giunti al Pronto Soccorso del Moscati. Ma il bilancio dei feriti potrebbe essere più alto. Sul posto Carabinieri e Vigili del Fuoco.

AGGIORNAMENTO

Sull’incidente ad Andretta arriva la nota dei Carabinieri:

Incidente tra due autobus con studenti a bordo.

È accaduto verso le 7.30 sulla S.P. 91.

I cinque feriti (tra cui i due autisti) sono stati trasportati agli ospedali di Avellino, Sant’Angelo dei Lombardi e Ariano Irpino.

Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi, anche per stabilire l’esatta dinamica del sinistro.

AGGIORNAMENTO

Dunque il bilancio definitivo dei feriti è di cinque persone, l’autista del bus che ha tamponato l’altro mezzo e quattro pendolari che hanno dovuto fare ricorso alle cure ospedaliere. Uno dei pendolari, uno studente diciottenne di Andretta, è giunto al Pronto Soccorso del Moscati in codice rosso. A quanto risulta sarebbe politraumatizzato, con ferite agli arti inferiori. Le sue condizioni sono in corso di accertamento, saranno infatti necessari altri esami strumentali per dare una prognosi definitiva.