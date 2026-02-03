Grave emergenza sangue al Moscati, nuovi appello e l’esempio di operatori e personale

AVELLINO- Alessia, Ahmed, Francesco, Paola, Angelo, Antonio, Francesca, Giuseppe: sono medici, infermieri, operatori socio-sanitari, studenti universitari del Polo didattico, tecnici di laboratorio che hanno risposto con generosità a un’emergenza che riguarda l’intera comunità. La mobilitazione per affrontare la grave emergenza legata alla carenza di sangue inizia dagli stessi operatori del Moscati. In un video dell’ Azienda Ospedaliera l’appello a donare:

“In queste settimane stiamo affrontando una 𝗴𝗿𝗮𝘃𝗲 𝗰𝗮𝗿𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗶 𝘀𝗮𝗻𝗴𝘂𝗲 e c’è bisogno della collaborazione di tutti.

Nel video che accompagna questo nuovo appello ci sono L’Azienda si è mobilitata e sta continuando a farlo. È un segnale importante. Ma non basta ancora. Ogni giorno il sangue è indispensabile per interventi chirurgici, emergenze e terapie salvavita. Dietro ogni sacca ci sono persone che aspettano. 𝗖’𝗲̀ 𝗯𝗶𝘀𝗼𝗴𝗻𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗶”. Importanti anche le informazioni su do𝙫𝙚 𝙚 𝙘𝙤𝙢𝙚 𝙙𝙤𝙣𝙖𝙧𝙚

Il Servizio Immunotrasfusionale (Simt) della Città ospedaliera (piano terra, settore B ) è apertodal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:30. Per evitare afflussi concentrati e ridurre le attese, i potenziali donatori sono invitati a inviare un messaggio WhatsApp al numero 𝟯𝟲𝟲 𝟱𝟴𝟵𝟰𝟵𝟳𝟭, indicando la propria disponibilità. Il personale del Simt provvederà a ricontattare per concordare un appuntamento e fornire tutte le informazioni necessarie.