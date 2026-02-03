FOTO/ Via alla rimozione del ponteggio: la Dogana torna a mostrarsi

Dopo una lunga attesa, la Dogana di Avellino inizia finalmente ad acquistare il suo volto. Nei giorni scorsi sono partite le operazioni di smontaggio dei ponteggi, segnando una fase avanzata del percorso di recupero di uno degli edifici simbolo del capoluogo.
Il restauro entra così nella sua fase conclusiva, restituendo alla città una facciata rinnovata e valorizzata. Entro l’estate l’intervento dovrebbe essere completato, con la riconsegna non solo dell’immobile, ma anche della piazzetta antistante, pensata per rendere più accessibile e vissuto uno dei punti centrali del centro storico.