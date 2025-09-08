Grande partecipazione a Napoli per l’investitura ufficiale di Fico

Giornata di grande partecipazione e forte significato politico ieri a Napoli, dove il Movimento 5 Stelle ha presentato ufficialmente la candidatura di Roberto Fico alla presidenza della Regione Campania, sostenuta da tutto il fronte progressista. L’iniziativa si è svolta alla presenza del presidente del Movimento, Giuseppe Conte, che ha ribadito con forza l’appoggio a Fico, indicato come figura capace di incarnare i valori di legalità, trasparenza e partecipazione che hanno sempre ispirato l’azione del M5S.

Accanto a lui, numerosi esponenti di rilievo della politica nazionale e regionale: il vicepresidente del Movimento Michele Gubitosa, l’onorevole Salvatore Micillo del coordinamento regionale, il vicepresidente della Camera Sergio Costa e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Tra i presenti anche Vincenzo Ciampi, consigliere regionale M5S, la consigliera comunale di Montoro Anna Ansalone e Antonio Aquino, ex consigliere comunale di Avellino.