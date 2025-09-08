Campania digitale: accelerazioni, divari e nuove abitudini (anche nel gioco online)

Negli ultimi anni la Campania ha vissuto un’accelerazione della trasformazione digitale, trainata da reti piÃ¹ performanti, crescita dell’e-commerce e investimenti del PNRR. Al tempo stesso, persistono gap di competenze e di utilizzo dei servizi pubblici digitali, sfortunatamente tipici del Mezzogiorno, che impattano su cittadini, imprese e amministrazioni.

Infrastrutture: 5G quasi ovunque, banda ultralarga in estensione

Sul fronte mobile, la copertura 5G raggiunge ormai la quasi totalitÃ della popolazione, con progressi anche nelle aree rurali. Un contesto che favorisce i grandi centri campani, Napoli e provincia in primis, e che abilita servizi ad alta intensitÃ di dati per imprese e pubbliche amministrazioni. Sulle reti fisse, i piani per la gigabit connectivity continuano a estendersi, con interventi programmati fino al 2028 anche nei cluster a bassa densitÃ tipici delle aree interne della regione.

Cittadini: internet e acquisti online crescono, ma il Mezzogiorno usa meno i servizi pubblici digitali

La maggioranza delle persone utilizza Internet regolarmente e quasi la metÃ degli over-14 ha effettuato acquisti online nell’ultimo anno. Tuttavia, la quota di utenti e-commerce resta piÃ¹ bassa nel Mezzogiorno rispetto al Centro-Nord. Anche l’interazione con la pubblica amministrazione Ã¨ in crescita per la ricerca di informazioni, ma piÃ¹ limitata per pratiche complete come la richiesta di certificati online. Per la Campania questo significa un potenziale ancora inespresso nell’uso di servizi digitali abilitati da SPID, CIE e app IO.

Imprese: AI e cloud avanzano, ma il Sud corre a velocitÃ diverse

Tra le imprese italiane cresce l’adozione dell’intelligenza artificiale e della connettivitÃ veloce, ma con performance inferiori nel Sud. La quota di imprese che considera sufficiente la velocitÃ della connessione fissa Ã¨ piÃ¹ bassa rispetto al resto d’Italia, segnalando differenze anche nella qualitÃ percepita. Le analisi della Banca d’Italia confermano livelli di digitalizzazione e attivitÃ innovativa inferiori alla media nazionale per la Campania, pur con segnali di miglioramento. Questo divario pesa soprattutto sulle piccole e medie imprese, dove l’integrazione delle tecnologie digitali nei processi rimane disomogenea.

Commercio elettronico: Campania tra le locomotive italiane

Dal punto di vista imprenditoriale, l’e-commerce rappresenta uno degli indicatori piÃ¹ chiari della transizione digitale. Negli ultimi dieci anni la Campania ha registrato la crescita piÃ¹ alta in Italia per numero di imprese del commercio via internet, con un incremento vicino al 400%. In valore assoluto la regione Ã¨ tra le piÃ¹ dinamiche, seconda solo alla Lombardia, con migliaia di aziende attive nel settore. Questi dati mostrano come la base imprenditoriale campana sia pronta a sfruttare la domanda digitale e i progressi della logistica, soprattutto nelle aree metropolitane.

PA digitale e PNRR: occasioni da non perdere

Le misure del piano Italia Digitale 2026 stanno finanziando siti e servizi comunali, identitÃ digitale, pagamenti elettronici e migrazione al cloud. Per i Comuni campani la piattaforma PA digitale 2026 Ã¨ il punto di riferimento per bandi e gestione dei progetti. La sfida Ã¨ trasformare i fondi in progetti realmente operativi e sostenibili, evitando ritardi o mancanza di competenze locali. La continuitÃ organizzativa e la formazione del personale restano fattori decisivi perchÃ© la trasformazione digitale diventi permanente anche nei piccoli centri.

Il capitolo gioco online: cosa ci dicono i dati su abitudini e rischi

La digitalizzazione riguarda anche il tempo libero. Le statistiche pià recenti indicano che in Italia cresce il gioco a distanza e la Campania risulta tra i territori pià attivi. La regione con il maggior numero di nuovi conti di gioco online aperti in un anno e ai vertici della raccolta per le scommesse sportive digitali. Queste dinamiche, unite al quadro socio-economico del Mezzogiorno, impongono un’attenzione costante ai fenomeni di vulnerabilità e al contrasto dell’offerta illegale. Nel settore regolato, l’azione pubblica ha intensificato i blocchi ai siti non autorizzati e i controlli sugli operatori. In questo quadro, quando si parla di portali di gioco, come i siti di casino regolamentati, il punto centrale resta la sicurezza dei consumatori, la trasparenza e l’adozione di strumenti di auto-tutela.

Cosa significa, in pratica, per la Campania

Proseguire l’allargamento delle reti ultra-veloci nelle aree interne Ã¨ essenziale per favorire produttività, sanità digitale, istruzione e turismo avanzato. Al tempo stesso occorre ridurre il divario nell’uso dei servizi pubblici digitali, attraverso semplificazione e supporto ai cittadini, cosà¬ da aumentare la domanda di e-government. Le PMI campane devono compiere un salto di qualità verso una maggiore maturità digitale, sfruttando cloud, cybersicurezza e intelligenza artificiale per diventare pià¹ competitive. Infine, à cruciale governare i comportamenti digitali piÃ¹ sensibili, come il gioco online, con azioni di prevenzione, strumenti di auto-esclusione e contrasto alle piattaforme non autorizzate.