Gli studenti dell’ Ic Montemiletto alla Camera per assistere ad una seduta del Parlamento

MONTEMILETTO- “Prima di andare avanti, salutiamo i giovanissimi ospiti che assistono dalla tribuna. Saluto gli allievi, le allieve, le maestre, gli accompagnatori dell’Istituto comprensivo “Montemiletto”, arrivano da Montemiletto”. E’ il saluto che il vicepresidente della Camera Giorgio Mule’, che ha presieduto la seduta 604 della Legislatura in corso (quella del 29 gennaio) ha rivolto agli studenti dell’istituto scolastico irpino guidato dalla dirigente Antonella Di Caterino, presente nelle tribune insieme agli alunni delle quinte dell’istituto Comprensivo di Montemiletto. E rivolgendosi al parlamentare Michele Gubitosa, che di Montemiletto e’ originario, gli ha chiesto: “che, onorevole Gubitosa, è provincia di (Il deputato Gubitosa: “Avellino!”)?”. E Mule’ ha anche risposto : “Avellino, esatto -, che assistono ai nostri lavori dalle tribune. Benvenuti alla Camera dei deputati e, soprattutto, vi auguriamo tutto il bene per il vostro futuro adesso”.