Frana Sp 88, il sindaco De Santis: timidamente ottimista ma lavoriamo passo dopo passo

AVELLINO- “Finalmente ho trovato una interlocutrice alle istanze del Comune di Contrada ma anche di Aiello. Diciamo che le basi le abbiamo poste questa mattina e speriamo che prima di andare via il commissario possa mettere fine ad una progettazione che aspettiamo da anni e che ha trovato stamattina la giusta quadratura”. Il sindaco di Contrada Pasquale De Santis ha sintetizzato così il confronto che nella tarda mattinata ha avuto insieme al sindaco di Aiello Sebastiano Gaeta con il commissario prefettizio del Comune di Avellino Giuliana Perrotta, per discutere delle iniziative da mettere in campo anche per potenziare la viabilità alternativa alla Sp 88, in questo caso si tratta nello specifico della località Cretazzo, nella frazione di Bellizzi Irpino, al confine con Contrada e Aiello del Sabato. Sulla totale riapertura della strada provinciale, per la prima volta dopo settimane, il sindaco De Santis, pur invitando a procedere passo dopo passo, ha rivelato di essere “timidamente ottimista” perché “effettivamente stiamo facendo miracoli sulla Sp 88. Riaprire una carreggiata significa ridare vita al mio paese e al Comune di Forino. Le attivita’ cominciano ad avere serie difficoltà, visto che ci basiamo su un’economia caratterizzata dalla vendita al dettaglio. Quindi fondamentalmente ridiamo ossigeno anche ai commercianti, perché la viabilità consentirà di nuovo di poter passare”. E ha anche ricordato come si dovrà procedere “step by step, giorno dopo giorno. Era una cosa imprevista e imprevedibile ma iniziamo a vedere una luce in fondo al tunnel”.