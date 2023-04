Gli sfilano il portafoglio in un supermercato, una 40enne di Solofra finisce nei guai. E’ successo proprio nella città della concia, la donna è stata denunciata per furto con destrezza. Stesso la vittima ha allertato le forze dell’ordine dopo che l’Arsenio Lupin in gonnella gli aveva rubato il portafoglio, contenente circa 300 euro e documenti personali.

I carabinieri hanno subito avviato l’attività d’indagine, ricostruendo quanto accaduto anche grazie allo sviluppo delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza presenti all’interno dell’esercizio commerciale.

Identificata la presunta responsabile del furto, la donna, vistasi scoperta, ha consegnato il portafoglio (con all’interno l’intera somma di denaro e i documenti) prontamente restituito all’avente diritto.