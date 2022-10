Gli negano soldi della sosta, abusivo sale sull’auto e blocca due donne: nei guai

Blocca due donne che gli avevano negato i soldi del parcheggio (abusivo) in Via Morelli e Silvati e finisce nei guai per tentata estorsione . E’ quanto avvenuto nella mattinata di sabato nella città capoluogo, quando un quaratenne bangladese ospite di un centro di accoglienza dell’hinterland avellinese si è reso protagonista di un’azione criminosa, bloccando la vettura delle due donne, una Giulietta bianca, restando sdraiato sul tetto della stessa. Sul posto sono intervenuti sia il personale del 118 che i Carabinieri della Stazione di Avellino, che al termine delle operazioni lo hanno anche bloccato e condotto in caserma, dove è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il video del quarantenne che ha occupato il tetto della vettura è circolato nella giornata di sabato anche sul web, scatenando le ire social per una condizione di molestie ai cittadini sia nei pressi delle aree di sosta che nei parcheggi dei supermercati cittadini, prevalentemente da soggetti extracomunitari e senza fissa dimora sul territorio o già ospiti di centri di accoglienza, come nel caso specifico. Una situazione da tempo ormai fuori controllo sul territorio della città capoluogo in particolare con diverse segnalazioni e denunce.