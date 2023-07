Gli Italiani hanno speso 20 miliardi in gioco d’azzardo nel 2022

Nel 2022, l’Erario italiano registrato un forte incremento rispetto agli anni precedenti per ciò che riguarda le entrate dal gioco d’azzardo. Infatti, secondo i dati elaborati dall’agenzia specializzata Agipronews riguardanti il settore, per il 2022 l’Erario incasserà circa 20 miliardi di euro provenienti dal gambling.

Aumenta la spesa per il gioco d’azzardo

Il dato della spesa per il gioco fa riferimento alla raccolta totale, al netto delle vincite ottenute dai giocatori. Questo dato, nel 2022 ammonta a 19,6 miliardi di euro e fa segnare un +28% rispetto al 2021 (15,4 miliardi di euro). Si tratta di un dato che mette definitivamente fine agli effetti della pandemia, poiché supera di un +2% anche il 2019, che invece era pari a 19,3 miliardi.

Quindi sebbene sul 2021 era facilmente prevedibile un miglioramento, considerando l’andamento della pandemia, desta comunque sorpresa il fatto che il trend in aumento è stato già ripreso.

Di questi 19,6 miliardi di spesa 10,3 andranno all’erario e quindi nelle casse dello Stato, il cui governo potrà reinvestire questi soldi per cosa ritiene più opportuno. Questo dato è superiore del +22% rispetto a quanto ottenuto dallo Stato nel 2021.

Questi dati sono stati presentati anche in occasione dell’Enada, la Mostra Internazionale dedicata agli apparecchi di intrattenimento e da gioco, tenutasi come ogni anno a Rimini. Nel settore degli apparecchi di intrattenimento fisici, c’è stata una raccolta di 44,9 miliardi.

Vola il gioco online, sempre più preferito

Per il gioco online, invece, la spesa ha visto un raddoppio rispetto al 2019, arrivando a 3,7 miliardi. Il gioco online è in continua crescita e tutti i dati lo dimostrano. Questo successo è dovuto alla crescente qualità offerta dagli operatori sia in termini di servizi, che di promozioni e offerta di gioco, così come evidenziato dalle recensioni di onlinecasino.it, sito specializzato nella valutazione dei servizi forniti dai migliori casinò online italiani.

Tra i settori del gioco online maggiormente di successo vi sono il casinò online, le scommesse e il poker. Nello specifico, mentre il poker e casinò passano dai 969 milioni del 2019 ai 3,7 miliardi del 2022, le scommesse sportive online aumentano da 783 milioni del 2019 agli 1,4 miliardi del 2022.

I dati confermano lo spostamento generalizzato dei giocatori verso l’online. Il gioco in presenza, dopo le riaperture delle sale da gioco arriva a 61,3 miliardi, mentre il gioco online arriva a 70,5 miliardi.

Un dato molto interessante a tal proposito è che nel 2019 il gioco online registrava una raccolta pari a 36,4 miliardi, perciò la raccolta del 2022 è praticamente pari al doppio rispetto al 2019. Da ciò si evince con assoluta certezza che il gioco online è ormai diventato un uso comune dei giocatori italiani e che con molta probabilità diventerà sempre più protagonista nell’ambito della raccolta da parte dell’erario.

Questo probabilmente porterà ad un’attenzione sempre più marcata da parte dello Stato verso una regolamentazione e un controllo sempre più specifici, non solo da un punto di vista etico, ma anche dal punto di vista del fisco.