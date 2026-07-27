Gli auguri di Unarma al Luogotenente Possidente per il traguardo della pensione

AVELLINO — In occasione del raggiungimento del meritato pensionamento del Luogotenente C.S. Giuseppe Possidente, la Segreteria dell’Associazione Sindacale UNARMA A.S.C. esprime i più fervidi auguri di un sereno futuro, sottolineando con orgoglio la straordinaria impronta professionale e umana lasciata da una figura chiave della sindacalizzazione tra le fila dell’Arma dei Carabinieri. Già Segretario Nazionale di UNARMA A.S.C., il Luogotenente C.S. Possidente è stato tra i primissimi storici fautori del sindacato sin dai suoi esordi, quando tutelare i diritti dei militari rappresentava una sfida pionieristica. Il suo impegno, tuttavia, non si interrompe con la quiescenza dal servizio attivo: Possidente continuerà infatti a collaborare con l’Associazione attraverso uno specifico protocollo d’intesa, assumendo la responsabilità di settori strategici legati alla complessa ed essenziale normativa della Legge 104, sia all’interno di UNARMA A.S.C. sia nella compagine di UNARMA Pensionati.

La nota del Segretario Generale Provinciale, Massimiliano Lo Priore:

“Io e Giuseppe ci conosciamo sin dal 1995, quando eravamo entrambi in servizio alla Compagnia di Ariano Irpino: lui già Maresciallo, io un giovane Carabiniere ausiliario. Da allora siamo rimasti grandi amici, due fratelli si può dire..Ricordo ancora quando nel 2019 mi propose di aiutarlo in questo grande progetto sindacale. Io stavo attraversando un moneto personale e professionale non dei migliori e grazie a Giuseppe e a UNARMA ho ricominciato a crederci e ritrovare lo spirito per combattere le ingiustizie. Eravamo solo noi due e con tanti dubbi legati al fatto che l’allora attività sindacale non era ben vista dalla scala gerarchica perché considerati scomodi. In solo poco tempo raggiungemmo un forte seguito e in un solo anno circa 300 iscritti, un numero imponente che ancora oggi deteniamo. In quel periodo si parlava di noi e di questa segreteria provinciale in tutta Italia e molti ci chiedevano come avevamo fatto. La risposta era sempre la stessa: ‘Ci crediamo. Nessuno rimarrà mai più solo!’

Abbiamo investito tutto in questo progetto: tempo libero, risorse e tanto altro, togliendolo spesso agli affetti familiari. L’Arma dei Carabinieri, e soprattutto l’Arma di questa provincia, perde un grande professionista, una persona perbene, un amico sempre disponibile e pronto ad aiutare i colleghi. Oggi Giuseppe raggiunge il meritato pensionamento, che tuttavia non fermerà il suo impegno sindacale sia in UNARMA A.S.C. che in UNARMA Pensionati. Abbiamo tutti ancora bisogno di lui e della sua immensa professionalità.

Caro Giuseppe, sarebbero tante le cose da dire, ma me ne sovviene soltanto una: ti vogliamo tutti bene e te ne vorremo sempre. Continueremo a lottare insieme per il cambiamento e per il benessere di tutti i Carabinieri, senza sosta, così come abbiamo sempre fatto perché siamo solo all’inizio, senza tralasciare il fatto che ora avrai anche più tempo per dedicarti ai tuoi affetti familiari. Un forte abbraccio dal tuo amico fraterno Max.”