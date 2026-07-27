Fedez dimesso dall’ospedale annuncia lo stop agli eventi: salta il concerto ad Avellino

AVELLINO- “Non è cosa guardi, ma quello che vedi.Il mio corpo ha alzato la mano per l’ennesima volta e mi ha detto “fermati”. Ora a dirmelo ci sono anche i medici, ed è quello che farò.Ma senza sconforto, anzi.Mi sento ancora una volta fortunato ad esser sotto questo cielo. Rifaremo insieme tutto ciò che sarò costretto a sospendere..

Grazie al cielo”. Si e’ chiuso così, con l’annuncio dello stop ad ogni impegno artistico, il post (la foto e’quella di copertina all’articolo) che Fedez ha affidato ai suoi canali social al rientro dal ricovero di urgenza dei giorni scorsi. Uno stop che avrà anche effetti sull’ evento per il Ferragosto di cui proprio il rapper era uno dei big piu’ attesi. Molto probabile che si dovra’ tentare una sostituzione ad horas da parte del Comune di Avellino. Tanta paura per le sue condizioni di salute, poi il sospiro di sollievo e ora il rientro a casa. La salute viene prima di ogni cosa. Magari per Fedez l’appuntamento con Avellino e’ rinviato di qualche mese.