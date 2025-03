Giustizia e territori, a Sant’Angelo dei Lombardi una proposta per l’alta Irpinia

Si terrà a Sant’Angelo dei Lombardi, sabato 29 marzo, l’incontro “Giustizia e territori, una proposta per l’Alta Irpinia”. Appuntamento nella sala consiliare, Piazza De Sanctis, alle ore 10:30.

Il dibattito vedrà la partecipazione di magistrati ed esperti che si sono mostrati particolarmente sensibili al tema della giustizia di prossimità attraverso rilevanti contributi di idee e studio.

Il Comune di Sant’Angelo dei Lombardi, insieme ai Comuni della Città dell’Alta Irpinia, intende percorrere tutte le strade per riottenere il presidio di Giustizia, soppresso nel 2012 dalla riforma della geografia giudiziaria.

“Il Palazzo di Giustizia è stato un presidio fondamentale di protezione per il territorio, ma oggi può rispondere anche a un’esigenza legata allo sviluppo socio-economico a tutti i livelli dell’area” – spiega la Sindaca di Sant’Angelo dei Lombardi, Rosanna Repole.

Al convegno interverranno: Franco Roberti, già Procuratore nazionale Antimafia; Ernesto Aghina, già Presidente del Tribunale di Torre Annunziata; Vincenzo Beatrice, ex Presidente dei Tribunali di Sant’Angelo dei Lombardi e di Avellino; Giuseppe Agnusdei, Presidente del “Comitato nazionale per la riapertura dei tribunali”.

Relazione introduttiva di Rosanna Repole; parteciperanno sindaci, parlamentari, consiglieri regionali, forze politiche e sociali.