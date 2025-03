Avellino Basket, le dichiarazioni pre-gara di coach Robustelli

“L’ultimo match ci ha fornito tante risposte e tanta soddisfazione. – dichiara coach Robustelli, alla vigilia del match Avellino-Forlì – Per mercoledì sappiamo di dover affrontare un po’ di acciacchi e cercheremo di valutare tutte le situazioni di coloro che sono stati assenti. Anche Sabatino, purtroppo, ha dovuto lasciare il campo durante l’ultima partita per un brutto colpo. Sicuramente la vittoria contro Rieti ci ha dato grande consapevolezza perchè è stata una vittoria di orgoglio, ma abbiamo bisogno di continuità. Siamo alle ultime curve di questo di questo campionato, di questa fase regolare, e abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Mercoledì sarà una partita molto complessa sia dal punto di vista fisico, per i carichi di lavoro, sia dal punto di vista tecnico, perché affronteremo una squadra importante e dovremmo ottimizzare il poco tempo tempo che abbiamo per prepararci. Forlì è una squadra costruita molto bene, ha un bel mix di giocatori con grande esperienza.”