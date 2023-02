Giustizia Riparativa, nella Cabina di Regia anche l’ex procuratore capo Rosario Cantelmo

Istituita la Cabina di Regia per il monitoraggio del funzionamento delle attività previste dal Centro di Giustizia Riparativa di Avellino “Il Lampione della Cantonata”. A farne parte anche l’ex procuratore capo di Avellnio Rosario Cantelmo, ora in pensione. Insieme al magistrato il presidente della Provincia di Avellino, Rizieri Buonopane; Girolamo Daraio, docente dell’Università degli Studi di Salerno; Carlo Mele, direttore del Caritas Diocesana di Avellino e Garante provinciale delle persone private della libertà personale; Giuseppe Centomani, direttore del Centro per la Giustizia Minore-Campania; Barbara Salsano, direttore Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Avellino; Gabriella Pugliese, già referente area sanitaria penitenziaria per Avellino e provincia e l’avvocato Giovanna Perna, mediatore penale.

Il Centro ha sede presso l’ex caserma Litto. Con l’istituzione della Cabina di Regia e l’adesione da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, il Centro ha programmato attività di sensibilizzazione sul territorio e di approfondimento sul nuovo paradigma normativo. Tra le altre finalità del Centro, figura la promozione di interventi per la gestione dei conflitti e un servizio di aiuto alle vittime, con l’intento di favorire interventi tesi a ristabilire la sicurezza e il legame sociale, riducendo il livello di conflittualità e violenza presenti nel contesto locale.