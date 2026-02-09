Giustizia riparativa, martedì 10 febbraio incontro pubblico al Carcere Borbonico

Martedì 10 febbraio 2026, alle 10:45, nella Sala Ciriaco De Mita del Carcere Borbonico di Avellino, si terrà l’incontro pubblico “Un altro modo è possibile”, promosso dall’associazione “Il Lampione della Cantonata“. L’appuntamento riunirà rappresentanti delle istituzioni, del mondo giuridico, educativo e della società civile per riflettere sul significato della pena oggi e sul ruolo della giustizia riparativa nei percorsi di responsabilizzazione e ricomposizione del conflitto.

Nel corso dell’iniziativa, sarà presentato un documentario dedicato a esperienze maturate in ambito carcerario e territoriale. I saluti istituzionali saranno affidati al presidente della Provincia di Avellino, Rizieri Buonopane mentre il video sarà introdotto da Pietro Centomani, responsabile del montaggio, e da Giuseppe Centomani, coordinatore tecnico del Centro di Giustizia Riparativa e di aiuto alle vittime di reato.

A moderare l’incontro sarà l’avvocata Giovanna Perna, presidente dell’associazione promotrice. L’evento si inserisce in un percorso di approfondimento culturale e giuridico volto a promuovere una riflessione sul futuro della pena e sulle possibilità di integrazione della giustizia riparativa nei contesti istituzionali e sociali.

Gli interventi previsti:

S.E. Arturo Aiello, Vescovo di Avellino;

Maria Covelli, Presidente della Corte d'Appello di Napoli;

Francesca Spena, Presidente del Tribunale di Avellino;

Francesco Raffaele, Procuratore facente funzione presso il Tribunale di Avellino;

Don Marco Pagniello, Direttore di Caritas Italiana;

Antonio D'Orta, Direttore Caritas diocesana di Avellino;

Maria Rosaria Casaburo, Direttrice della Casa Circondariale di Bellizzi Irpino;

Claudia Nannola, Direttrice dell'Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna Campania;

Avv. Biancamaria D'Agostino, Consigliera CNF – Gruppo di lavoro "Approfondimento del sistema detentivo";

Avv. Fabio Benigni, Presidente COA Avellino;

Avv. Simona Barbone, Giunta UCPI;

Avv. Gianpaolo Catanzariti, Responsabile Osservatorio Carcere UCPI;

Avv. Francesca Palma, Consigliera CNF – Commissione per le persone private della libertà personale;

Sergio D'Elia, Segretario dell'associazione Nessuno Tocchi Caino;

Samuele Ciambriello, Garante regionale per le persone private della libertà personale.

Gli interventi offriranno prospettive diverse sia sul rapporto tra pena, responsabilità e comunità e sia sul valore educativo dei percorsi riparativi, con particolare attenzione alle nuove generazioni.