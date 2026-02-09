Al Circolo della Stampa, le ragioni del Sì al referendum giustizia

Il prossimo venerdì 13 febbraio 2026 alle ore 17:30, presso il Circolo della Stampa di Avellino, il Comitato “Sìsepara” della Fondazione Luigi Einaudi ha indetto un convegno incentrato sul referendum costituzionale sulla separazione della carriere.
L’incontro, incentrato sul voto favorevole al quesito referendario, sarà introdotto e moderato dal direttore de “L’Europeista”, Pier Camillo Falasca, con la partecipazione di un panel di professionisti: Fabio Benigni, Presidente Ordine Avvocati Avellino; Stefania Pavone, Presidente Ordine Avvocati Benevento; Bruno Gambardella, Presidente Comitato Radicali Italiani; Giuseppe Vetrano, Comitato Giuliano Vassallo.
Interverranno: Luigi Petrillo, Direttivo Camera Penale Irpina; Luciano Capone, Il Foglio; Claudio Velardi, Direttore Il Riformista; Enzo Bianco, Presidente Liberai PD.