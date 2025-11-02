Giustizia, il no di Gratteri alla Riforma: serve a mettere sotto i pubblici ministeri

“Questa riforma e’ fatta soprattutto per controllare i magistrati, per controllare i pubblici ministeri, per mettere sotto i pubblici ministeri”. Il Procuratore della Repubblica di Napoli Nicola Gratteri, da anni sotto scorta ed in prima linea contro le mafie non ha mai fatto mistero del suo no alla riforma Meloni-Nordio sulla modifica all’ordinamento giudiziario ed in particolare sulla separazione delle carriere. Sara’ sicuramente una delle voci piu’ ascoltate nel fronte del no alla Riforma nella campagna referendaria che chiamerà al voto i cittadini nella primavera del 2026. Lo ha ribadito anche stasera, ospite di “In altre parole” su La7, il programma di approfondimento di Massimo Gramellini. Uno dei passaggi dell’intervista di Gratteri ha riguardato proprio la prossima campagna referendaria: “Siccome deve andare a votare la gente, deve andare a votare chi non è laureato in Giurisprudenza o chi non frequenta le aule di Giustizia, bisogna usare un linguaggio comune. Come faccio sempre in televisione e sui giornali, dappertutto. Cioè io dico ai miei colleghi: voi giocate a calcetto, andate a parlare a calcetto; giocate alla bocciofila, andate alla bocciofila e spiegate; andate a teatro parlatene a teatro, parlate ovunque. Dovete essere voi a dire a spiegare che questa riforma questa riforma è fatta, soprattutto per controllare i magistrati per controllare i pubblici ministeri per mettere sotto i pubblici ministeri”. Anche perché ha fatto notare il magistrato: “La campagna elettorale per il Sì, sarà tutta incentrata sul raccontare errori giudiziari. Lei ha visto in piazza quella manifestazione di Forza Italia C’erano tutte persone che erano state magari arrestate e poi assolte. Qui non si discute, non c’entra e si narra anche il non funzionamento delle giustizia. Ma per il non funzionamente della giustizia il mea culpa principale lo dovrebbe fare vhi ha amministrato nel corso degli ultimi decenni, che non ha voluto investire in giustizia, che non hanno fatto le riforme che servivano per far funzionare la giustizia”.