Avellino, pirotecnico 4 a 3 contro la Reggiana al Partenio – Lombardi

Mario DArgenio
Grande spettacolo al Partenio-Lombardi questo pomeriggio nella gara tra Avellino e Reggiana. La formazione allenata da mister Biancolino è riuscita ad avere la meglio della Reggiana per 4 a 3 in una gara ricca di colpi di scena e ribaltamenti di punteggio.

E’ la squadra ospite ad aprire le danze poco dopo il 20′ con un autorete di Simic che devia sfortunatamente nella porta biancoverde un cross dalla destra. La reazione dei lupi non si fa attendere e la squadra biancoverde con carattere trova il pareggio con un rigore trasformato da Roberto Insigne al 32’, dopo l’intervento del VAR su un tocco di mano. Poi il tempo si chiude con un goal annullato per fuorigioco a Crespi.

Ma è la ripresa ad offrire la parte migliore della gara. E’ Biasci dopo pochi minuti a portare in vantaggio l’Avellino con un perfetto destro che trafigge il portiere ospite. Ma la Reggiana non ci sta ed è Novakovich che tra il 55’ e il 62’ firma una doppietta che ribalta nuovamente il risultato. I lupi si rituffano in attacco e da calcio piazzato riescono ancora una volta a cambiare l’inerzia della gara. Prima è Simic a farsi perdonare l’autorete e a firmare il momentaneo pareggio di testa. Poi, sempre su calcio d’angolo, è Palumbo a firmare il goal vittoria con una perfetta incornata. La Reggiana non ci sta e tenta la rete del pareggio ma Daffara si oppone ad ogni tentativo della squadra ospite.

Ora l’Avellino sarà ospite del Cesena domenica 9 novembre in una trasferta molto insidiosa.

Mario DArgenio
