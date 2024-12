Giunta “sospesa” , Giordano: paradossale, attività amministrativa bloccata

AVELLINO- “Paradossale”. Non sa usare altri termini il consigliere comunale del Partito Democratico Nicola Giordano per commentare le tensioni sulle deleghe che hanno portato al no dei consiglieri dei gruppi Davvero e Viva la Libertà a rifiutare (almeno per ora e salvo sviluppi) la nomina firmata dal sindaco Laura Nargi, di assessore nell’esecutivo della cosiddetta Fase Due a Piazza del Popolo. “Una crisi che di fatto esiste e che nemmeno in consiglio comunale sono riusciti ad esternare. Perché sembrava che tutto fosse sereno, però le cose hanno dimostrato il contrario. Per cui non e’ che non avessimo visto bene. I fatti testimoniano un sindaco incapace di poter fare liberamente le sue scelte e un ex sindaco che immagine di determinare le scelte di questa amministrazione. Per cui delle due l’una: o definiscono un’intesa, che può essere politica e programmatica. Questa vicenda paralizza tutti, a partire dalla città e le scelte da fare. Un’amministrazione bloccata, che non va avanti, senza una giunta. Questo è il dilemma. Al sindaco tocca uscire da questo dilemma. Se resta eterno vicesindaco o una volta per tutte dimostrare anche facendo gesti forti, rispetto ai quali poi si verificano i comportamenti politici e di tutti”.